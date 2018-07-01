C траурными лентами вышла велокоманда «Астана» на этап Тур де Франс
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велогонщики «Астаны» вышли на старт 14-го этапа Тур де Франс с траурными ленточками на рукавах в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, погибшем 19 июля от рук автограбителей в Алматы, передает МИА «Казинформ».
«Гонщики команды «Астана» вышли сегодня на старт с траурными ленточками на рукавах в память о трагически погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене. Сегодня весь Казахстан прощается с большим чемпионом»,- говорится в сообщении на страничке Astana Pro Team в Facebook.
Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови. Подозреваемые в убийстве фигуриста находятся под стражей.
Гражданская панихида по Денису Тену прошла 21 июля во дворце спорта имени Балуана Шолака.
- Под громкие аплодисменты алматинцы проводили в последний путь Дениса Тена
- В посольстве РК в Японии люди выстроились в очередь, чтобы почтить память Дениса Тена
- Присутствовавшие на панихиде по Денису Тену в Астане выразили соболезнования
- Серик Сапиев выразил соболезнования родным Дениса Тена
- Арыстанбек Мухамедиулы зачитал письмо с соболезнованиями родителям Дениса Тена от Президента
- Геннадий Головкин прилетел на панихиду по Денису Тену в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана