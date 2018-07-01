C траурными лентами вышла велокоманда «Астана» на этап Тур де Франс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Велогонщики «Астаны» вышли на старт 14-го этапа Тур де Франс с траурными ленточками на рукавах в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене, погибшем 19 июля от рук автограбителей в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Гонщики команды «Астана» вышли сегодня на старт с траурными ленточками на рукавах в память о трагически погибшем казахстанском фигуристе Денисе Тене. Сегодня весь Казахстан прощается с большим чемпионом»,- говорится в сообщении на страничке Astana Pro Team в Facebook.



Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови. Подозреваемые в убийстве фигуриста находятся под стражей.



Гражданская панихида по Денису Тену прошла 21 июля во дворце спорта имени Балуана Шолака.





