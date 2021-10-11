C 90-летием поздравили ветерана противопожарной службы Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Труженику тыла в Великой Отечественной войне и ветерану противопожарной службы Василию Андреевичу Хижняку исполнилось 90 лет. Сотрудники Департамента по ЧС Карагандинской области посетили и поздравили юбиляра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Василий Андреевич родился 7 октября 1931 года. Великую Отечественную войну встретил, будучи еще совсем мальчишкой. Взрослых мужчин в деревне практически не было, всех забрали на фронт для защиты Родины. С первых же дней войны начал работу в колхозе Дорогеевка Зерендинского района, тогда десятилетнему пареньку доверили повозку из двух быков, на которой они с такими же мальчишками сеяли, пахали, боронили и получали за это один трудодень, который был приравнен к 200 граммам зерна. В 1943 году ему доверили возить на быках зерно из-под комбайнов, как говорит Василий Андреевич - это было особое доверие за честный труд.

Работа начиналась с рассветом и заканчивалась глубокой ночью, домой не ходили, спали на сене, в балаганах, не было никакой обуви, в место этого научились шить посталы из бычьей шкуры, которые от солнца нагревались и больно сжимали ноги, но без них было не обойтись. Как рассказывает Василий Андреевич, многие из-за недосыпания теряли сознание прямо на работе.

Долгожданный День Победы также встретили на работе. Василий Хижняк был награжден медалью «За доблестный труд», а потом зачислен в ветераны труда.

Послевоенные годы работал в строительстве и сельском хозяйстве в качестве механизатора, а также разнорабочего. В пожарную охрану пришел в 1978 году, где отработал более 12 лет до самой пенсии, награжден нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны».

Сейчас ему 90 лет, но он по прежнему не сидит на месте, а продолжает трудиться у себя на огороде, все дела по двору делает сам. В день, как говорит Василий Андреевич, может прошагать два-три километра.

Не забывает он и про своих бывших коллег, с удовольствием посещает свою «родную» пожарную часть в Осакаровском районе и всегда готов поделиться опытом с молодыми сотрудниками. Ветеран призывает молодежь любить Родину, проявлять ответственность за свою семью и беречь все добрые традиции нашего народа.



