C 2020 года в Казахстане будет налажена сборка вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Cегодня городе Нур-Султане состоялось подписание трехстороннего соглашения на организацию в Казахстане крупно-узловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 между АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405» и АО «Вертолеты России». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Документ был заключен в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между Первым Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым и Президентом Российской Федерацией В.Путиным.

«Необходимо отметить, что в Казахстане при активной поддержке Правительства впервые внедряется технология сборки тяжелых вертолетов. Успешная реализация проекта позволит укомплектовать республиканский парк вертолетов. Это будет существенный задел в дальнейшее развитие вертолетостроения Казахстана», - подчеркнул председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Куаныш Бишимов.









Сборка и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на заводе № 405, который имеет наибольшие компетенции в вопросах обеспечения безопасной эксплуатации вертолетов этого типа в Казахстане. Завод сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов Ми-8/17/171.

Поставка первой партии вертолетов ожидается уже в следующем году. Заключены договоры на поставку 8-ми вертолетов, с последующим увеличением их количества до 17 единиц в соответствии с требованиями заказчиков. Основными заказчиками являются ряд государственных учреждений.



