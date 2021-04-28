08:33, 28 Апрель 2021 | GMT +6
Бывшую финалистку конкурса красоты разыскивают в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Финалистка конкурса «Мисс Казахстан-2019» года объявлена в розыск в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информация об исчезновении девушки распространилось в социальных сетях .
Приметы девушки- рост 183 см, худощавое телосложение, длинные волосы, глаза карие. Последний раз ее видели в районе Барахолки.
Гульнур Нуртаза является победительницей конкурса «Мисс Кызылорда 2017 года».
В департаменте полиции города Алматы проинформировали, что заявление от подруги без вести пропавшей поступило минувшей ночью в управление полиции Алатауского района. На сегодня заведено розыскное дело. Проводится комплекс оперативных мероприятий.