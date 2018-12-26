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Бывший защитник «Иртыша» заинтересовал «Рубин»

26 Декабря 2018 08:28 63
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Бывший защитник «Иртыша» заинтересовал «Рубин»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший защитник павлодарского «Иртыша» заинтересовал «Рубин», сообщает СИА «SPORTINFORM». 

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Защитник сборной Грузии и польской «Погони» Лаша Двали попал в сферу интересов «Рубина».

23-летний Двали известен по своим выступлениям за «Иртыш» в первой половине 2017-го года. Грузинский защитник зарекомендовал себя в Павлодаре с наилучшей стороны, проведя 16 матчей в чемпионате, но находился в клубе лишь на правах полугодичной аренды, и «Иртыш» не смог ее продлить. Двали вернулся в «Погонь» и вскоре завоевал место в стартовом составе своей команды. Теперь его кандидатурой интересуется «Рубин».

Напомним, что в составе казанцев выступает другой защитник, ранее игравший в КПЛ за «Актобе» - Егор Сорокин. Недавно он попал в символическую сборную европейских чемпионатов, оказавшись в одной компании с Месси, Левандовским и Мохамедом Салахом.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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