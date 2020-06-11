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Бывший замакима Актобе подозревается в получении взятки в 100 млн. тенге

11 Июня 2020 12:47
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Бывший замакима Актобе подозревается в получении взятки в 100 млн. тенге

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима г. Актобе и представителя ТОО по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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«Они подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора по благоустройству территории г. Актобе в особо крупном размере в сумме 100 млн. тенге за общее покровительство при проведении тендера на 2020 год», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.


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