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Бывший замакима Актобе подозревается в получении взятки в 100 млн. тенге
11 Июня 2020 12:47
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима г. Актобе и представителя ТОО по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
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«Они подозреваются в получении и дачи взятки от суммы заключенного договора по благоустройству территории г. Актобе в особо крупном размере в сумме 100 млн. тенге за общее покровительство при проведении тендера на 2020 год», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом.
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