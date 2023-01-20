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Бывший военный расстрелял пять человек на востоке Грузии

20 Января 2023, 22:38
Бывший военный расстрелял пять человек на востоке Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минувшей ночью в Сагареджо мужчина открыл огонь с балкона квартиры по людям на улице. Пять человек убиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Новости - Грузия».

Погибли четыре жильца дома и полицейский, который прибыл на место происшествия одним из первых. Погибшим оказался старший оперуполномоченный районного отдела управления полиции Кахетии, старший лейтенант полиции, 38-летний Отар Гвинашвили.

Еще пять человек ранены, один из них в критическом состоянии. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ, перед этим из квартиры выбрался его сын.

На данный момент известно, что стрелявший — 49-летний Нодар Атуашвили, он служил в Силах обороны Грузии 15 лет, до 2021 года. Он был в составе миротворческой миссии в Афганистане. В квартире проживал вместе с сыном последние пять лет.

«Ведется следствие по статье об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов», - говорится в сообщении МВД.

Дело взял под свой контроль министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

По его словам, когда спецназ ворвался в квартиру, мужчина, выстреливший себе в голову, находился на кровати, оружие было рядом с ним, также лежали гранаты. Мотив преступления неизвестен.

Местные жители предположили в разговорах с журналистами, что у мужчины были психические проблемы и он принимал какие-то лекарства. Соседи также говорят, что до этого он ни с кем не вступал в конфликты.


Фото: ТВ Формула
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