Бывший тренер «Тоттенхэма» и ПСЖ Маурисио Почеттино возглавил футбольный клуб «Челси»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Аргентинец Маурисио Почеттино стал главным тренером английского футбольного клуба «Челси», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с наставником рассчитано до 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Почеттино начнет исполнять свои обязанности с 1 июля.

Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» до конца нынешнего сезона был Фрэнк Лэмпард. Англичанина назначили на эту должность 6 апреля после отставки его соотечественника Грэма Поттера.

Последним местом работы Почеттино был французский «Пари Сен-Жермен», который он покинул в июле 2022 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок страны. До этого 51-летний специалист тренировал испанский «Эспаньол», английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

По итогам сезона «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице национального первенства. Розыгрыши Кубка Англии и Кубка английской лиги команда покинула в третьем раунде. В Лиге чемпионов «Челси» дошел до четвертьфинала, где по сумме двух матчей проиграл действующему победителю турнира испанскому «Реалу