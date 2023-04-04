Бывший тафгай «Барыса» Дамир Рыспаев занялся ритуальными услугами после завершения карьеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший казахстанский хоккеист, тафгай, защитник астанинского «Барыса» и сборной Казахстана Дамир Рыспаев в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лёд» рассказал о жизни после завершения карьеры, передает МИА «Казинформ».

Завершив карьеру в хоккее, Дамир Рыспаев начал заниматься ритуальными услугами. Он признался, что за это время многое переосмыслил и сейчас счастлив.

«С хоккеем закончено. Это было в период карантина. С первых дней ничего не было понятно, просто локдаун. Сказали, что закрывают весь Казахстан. Я поехал в Усть-Каменогорск. В семье всегда параллельно занимались захоронениями, ритуалами. В тот период не хотелось дома сидеть, видя то, что происходит вокруг, решил помочь семье. Как-то переадаптировался. Переосмыслил многое в жизни. Не то чтобы что-то неправильное сделал. Все было классно, супер. Только слова благодарности этому этапу в жизни, но воочию увидел, что жизнь циклична, надо успеть что-то в ней сделать и оставить свой достойный след. Даже в СМИ я не был особо, не изъявлял желания», - рассказал он.

Дамир Рыспаев также отметил, что ему поступали предложения играть, но он от них отказался.

«Прошло три года, я ушел в тишину и счастлив, но хоккей я смотрю. В Астане пару раз ходил на матчи. Предложения играть были, но я «наелся», - заключил он.

Напомним, Дамир Рыспаев завершил карьеру в хоккее. В конце апреля 2020 года у него завершился контракт с «Барысом», а в июне 2020 года клуб рассказал, что не ведет переговоры с игроком.