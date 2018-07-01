Бывший соперник Головкина знает, что нужно делать в бою с «Канело»
23 Июля 2018 07:17 183
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе.
Своим мнением о том, в чем же GGG необходимо прибавить, чтобы добиться победы, со Sports.kz поделился бывший соперник Геннадия Головкина Малик Диарра.
«Мне кажется, в первом бою Головкин давал «Канело» много воздуха. Его нужно поставить под более жесткий пресс. Абель Санчес - один из лучших тренеров и тактиков, поэтому, я думаю, он все это учтет, и GGG не будет оставлять Альваресу середину ринга, как в первом поединке», - отметил бывший профи.
Загрузка...
Читайте также
- «Кайрат» проиграл своему бывшему тренеру в 19-м туре чемпионата Казахстана
- Велогонщик «Астаны» Магнус Корт победитель 15-го этапа «Тур де Франс»
- Сборная Казахстана по пляжному футболу одержала третью победу подряд в Евролиге
- Американский боксер рассказал, чем его раздражает Головкин
- ФК «Иртыш» заключил контракты с двумя новыми футболистами
- Официальные талисманы Олимпийских игр 2020 представили в Токио
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн