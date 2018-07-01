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Бывший соперник Головкина знает, что нужно делать в бою с «Канело»

23 Июля 2018 07:17 183
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Бывший соперник Головкина знает, что нужно делать в бою с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй поединок казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе.

Своим мнением о том, в чем же GGG необходимо прибавить, чтобы добиться победы, со Sports.kz поделился бывший соперник Геннадия Головкина Малик Диарра.

«Мне кажется, в первом бою Головкин давал «Канело» много воздуха. Его нужно поставить под более жесткий пресс. Абель Санчес - один из лучших тренеров и тактиков, поэтому, я думаю, он все это учтет, и GGG не будет оставлять Альваресу середину ринга, как в первом поединке», - отметил бывший профи. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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