Бывший работник ТОО украл металлическую бочку на 2 млн тенге в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 29-летний житель столицы, подозреваемый в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.
В ходе расследования установлено, что мужчина, придя на территорию ТОО, в котором он ранее работал, воспользовался отсутствием посторонних проник в помещение. Ему удалось совершить кражу металлической бочки, стоимостью 2 млн тенге, а затем скрыться.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.
Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.
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