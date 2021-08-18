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Бывший работник ТОО украл металлическую бочку на 2 млн тенге в столице

18 Августа 2021 14:21
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Бывший работник ТОО украл металлическую бочку на 2 млн тенге в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 29-летний житель столицы, подозреваемый в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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В ходе расследования установлено, что мужчина, придя на территорию ТОО, в котором он ранее работал, воспользовался отсутствием посторонних проник в помещение. Ему удалось совершить кражу металлической бочки, стоимостью 2 млн тенге, а затем скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра и не доверять малознакомым лицам.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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