8 Июля 2022 10:12

Бывший премьер-министр Японии ранен в результате нападения

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина совершил нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления на западе страны рано утром в пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Kyodo.

Сообщается, что бывший руководитель Либерально-демократической партии ранен.

Японский международный телеканал NHK сообщает, что Синдзо Абэ упал на землю в результате выстрела во время своего выступления в западной префектуре Нара, куда он прибыл в рамках агитационной кампании.

Инцидент произошел в 11:30 по местному времени.

По данным противопожарной службы, бывший премьер не подавал признаков жизни. В полиции проинформировали, что подозреваемый мужчина был задержан на месте происшествия. Предположительно, ему 40 лет.

Синдзо Абэ был немедленно госпитализирован. Сообщают, что у бывшего премьер министра произошла остановка сердца и дыхания.

Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщает, что услышал звук, похожий на выстрел, и увидел истекающего кровью Синдзо Абэ.

Фото: english.kyodonews.net