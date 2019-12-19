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Бывший председатель правления Фонда науки Минобразования РК осужден за коррупцию

19 Декабря 2019 10:16
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Бывший председатель правления Фонда науки Минобразования РК осужден за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении бывшего председателя правления АО «Фонд науки» МОН РК А.Ж.Султангазина по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

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А.Ж. Султангазин подозревался в получении взятки в размере 5 тыс долларов США от ректора Карагандинского государственного университета А.Т. Едрисова за организацию личного приема министром образования и науки РК.

18 декабря этого года приговором районного суда №2 Алматинского района города Нур-Султан Султангазин признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 57 млн. тенге. Указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе.

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Ключевые слова: Образование,
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