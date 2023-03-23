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    00:15, 23 Март 2023 | GMT +6

    Бывший полузащитник «Реала» и «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении карьеры

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Немецкий футболист, бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала», Месут Озил принял решение завершить игровую карьеру. Об этом футболист сообщил в социальной сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

    «После долгих размышлений я решил объявить об уходе из профессионального футбола. Мне повезло быть футболистом на протяжении практически 17 лет. Я очень благодарен за эту возможность. Тем не менее в последние недели и месяцы, после длительных проблем из-за травм мне стало ясно, что пришло время уходить. Я прошел невероятный путь, наполненный незабываемыми моментами и эмоциями. Хочу поблагодарить все мои клубы: «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул Башахшехир». Спасибо всем тренерам, которые поддерживали меня, и моим одноклубникам, с которыми мы стали друзьями. Особенная благодарность — моей семье и ближайшим друзьям. Они были со мной с первого дня моего пути и подарили мне много любви и поддержки, как в радостные моменты, так и в горестные. Спасибо всем моим фанатам, которые всегда любили меня, несмотря ни на что. Теперь я собираюсь посвятить время своей прекрасной жене Амин и нашим двум прекрасным дочерям, Эде и Эле. Но будьте уверены, что иногда вы еще будете что-то обо мне слышать», — написал футболист у себя в соцсетях.

    34-летний Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

    Фото Global Look Press
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