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    16:06, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бывший полицейский насмерть сбил 22-летнего парня в ВКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате ДТП на трассе Семей – Усть-Каменогорск погиб 22 летний житель областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

    ДТП произошло в ночь с первого на второе октября на 25 километре трассы Семей – Усть-Каменогорск. 22-летний житель города Усть-Каменогорск погиб от полученных телесных повреждений.

    «Участник ДТП - водитель автомашины Приора, действительно являлся сотрудником полиции, который уволен из ОВД по отрицательным мотивам», - сообщили в ДП области.

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    В настоящее время в рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, записи с видеорегистраторов изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

    «Руководство Департамента полиции встретилось с родственниками погибшего, выразили соболезнования, ход расследования находится на контроле, будет дана принципиальная - законная оценка. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    ДТП Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Правоохранительные органы
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