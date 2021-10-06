Бывший полицейский насмерть сбил 22-летнего парня в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате ДТП на трассе Семей – Усть-Каменогорск погиб 22 летний житель областного центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

ДТП произошло в ночь с первого на второе октября на 25 километре трассы Семей – Усть-Каменогорск. 22-летний житель города Усть-Каменогорск погиб от полученных телесных повреждений.

«Участник ДТП - водитель автомашины Приора, действительно являлся сотрудником полиции, который уволен из ОВД по отрицательным мотивам», - сообщили в ДП области.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время в рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, записи с видеорегистраторов изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

«Руководство Департамента полиции встретилось с родственниками погибшего, выразили соболезнования, ход расследования находится на контроле, будет дана принципиальная - законная оценка. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе.