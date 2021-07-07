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    16:17, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Бывший могильщик обворовывал кладбища в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Бывший могильщик задержан за кражи кладбищенских оград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале июня 2021 года сотрудниками отделения криминальной полиции Глубоковского района был задержан 26-летний житель Усть-Каменогорска, который неоднократно совершал кражи чугунных и металлических ограждений с мест захоронения на кладбищах Глубоковского и Уланского районов.

    Как выяснилось, мужчина ранее работал копщиком могил и хорошо ориентировался на кладбище, знал о новых захоронениях, об установке ограждений, кражи которых и совершал в основном в утреннее время, когда на кладбищах никого нет.

    Похищенные оградки он сдавал в пункты приема металла, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

    «В настоящее время указанному лицу инкриминируется более 20 эпизодов. С санкции суда он взят под стражу и в отношении него проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК «Кража, совершенная неоднократно», наказание по которой предусматривает до семи лет лишения свободы», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Потерпевшие выразили благодарность полицейским за раскрытие и поимку злоумышленника.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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