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Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
21 Февраля 2022 10:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«19 февраля 2022 года Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РК.
По данным Генпрокуратуры, 20 февраля 2022 года М. Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.
«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - добавили в пресс-службе.
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