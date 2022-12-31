Бывший лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи проведет в тюрьме 33 года

31 Декабря 2022, 19:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военный суд Мьянмы приговорил бывшего лидера страны и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи к еще семи годам тюремного заключения, в результате чего ее общий срок тюремного заключения увеличился до 33 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Последние полтора года суд последовательно добавляет ей сроки заключения - после военного переворота в стране в феврале 2021 года новые власти взяли ее под стражу и обвинили в 19 преступлениях, в числе которых взяточничество, нарушение правил проведения выборов, незаконное владение рациями и нарушение ограничений во время пандемии.

В пятницу ей был вынесен приговор по последним пяти обвинениям. Суд признал ее виновной в коррупции, поскольку, по версии следствия, она нарушила правила аренды правительственного вертолета.

Ранее в октябре 2022 суд добавил ей три года также по обвинению в коррупции.

77-летняя Аун Сан Су Чжи, которая содержится в одиночной камере в столице страны Нейпьидо, считает выдвинутые против нее обвинения абсурдными и отрицает любые правонарушения.

Военные Мьянмы процесс против бывшего лидера никак не комментировали. Режим утверждает, что суды в стране независимы, и все правовые процедуры полностью соблюдаются.

Судебные процессы против Аун Сан Су Чжи проходят в закрытом режиме, доступ общественности и СМИ к процессу запрещен, ее адвокатам также запрещено разговаривать с журналистами.