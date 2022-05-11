11 Мая 2022 17:51

Бывший ковид-центр в Алматы принимает пациентов с инфекционными заболеваниями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бывший ковид-центр - инфекционная больница им. И. Жекеновой, расположенная по улице Дегдара 10/2 в Алматы, рассчитана на 500 коек. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в мегаполисе, лечебное учреждение работает в обычном режиме. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья Алматы, в госпитале, построенном для заболевших коронавирусом, сейчас лечатся пациенты с сезонными и другими инфекционными заболеваниями.

«Здание полностью оснащено необходимым диагностическим оборудованием, в реанимации расположен комплекс чистых помещений с современной системой вентиляции. Кроме того, работает система обеззараживания сточных вод. Койко-места обеспечены кислородом на 100%. В больнице достаточно кадровых ресурсов для мультидисциплинарного подхода к лечению больных инфекционными заболеваниями. Работают квалифицированные эпидемиологи, невропатологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, эндокринологи, кардиологи», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы на запрос МИА «Казинформ».

По данным управления, с начала 2022 года снизилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Теперь в госпитале лечатся больные с сезонными инфекциями (ОРВИ, грипп, кишечные инфекции), а также инфицированные герпесвирусом, мононуклеозом, зоонозной инфекцией (бруцеллез). В настоящее время койко-места в стационаре задействованы в данном направлении.

Строительство госпиталя в Алматы для заболевших коронавирусом обошлось в 5 млрд тенге.