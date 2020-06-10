Бывший капитан «Барыса» Брендон Боченски выиграл выборы мэра города в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший капитан-бомбардир «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брендон Боченски выиграл выборы мэра американского города Grand Forks, Северная Дакота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Grand Forks Herald.
Бизнесмен и звезда хоккея обошел мэра Майка Брауна и Робина Дэвида - сотрудника городской иммиграционной службы.
По итогам голосования, 5 663 избирателя отдали свои голоса за Боченски, или 49,62%. За Брауна проголосовало 3 360 человек, или 31,81%, за Дэвида отдали голоса 1989 жителей , или 17,43%.
Результаты выборов вынудили уйти действующего мэра уйти, который стоял во главе города в течение двух десятилетий.
Во время своей кампании Боченски пообещал уделять меньше внимания благоустройству и искусству, а больше внимания уделять сокращению налогов и росту рабочей силы и местной экономики. Он получил поддержку многих местных консерваторов, даже получил письмо поддержки от местной республиканской партии.
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