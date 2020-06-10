+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 26 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Бывший капитан «Барыса» Брендон Боченски выиграл выборы мэра города в США

10 Июня 2020 14:31
Поделиться:
Бывший капитан «Барыса» Брендон Боченски выиграл выборы мэра города в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший капитан-бомбардир «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Брендон Боченски выиграл выборы мэра американского города Grand Forks, Северная Дакота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Grand Forks Herald.

Новости по теме
«Барыс» может потерять еще двух хоккеистов

Бизнесмен и звезда хоккея обошел мэра Майка Брауна и Робина Дэвида - сотрудника городской иммиграционной службы.

По итогам голосования, 5 663 избирателя отдали свои голоса за Боченски, или 49,62%. За Брауна проголосовало 3 360 человек, или 31,81%, за Дэвида отдали голоса 1989 жителей , или 17,43%.

Результаты выборов вынудили уйти действующего мэра уйти, который стоял во главе города в течение двух десятилетий.

Во время своей кампании Боченски пообещал уделять меньше внимания благоустройству и искусству, а больше внимания уделять сокращению налогов и росту рабочей силы и местной экономики. Он получил поддержку многих местных консерваторов, даже получил письмо поддержки от местной республиканской партии.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив