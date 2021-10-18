Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от COVID-19

ВАШИНГТОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений COVID-19. Об этом говорится в заявлении от имени семьи политика. Ему было 84 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По словам представителей семьи политика, Пауэлл был полностью вакцинирован от коронавируса; в последние дни он лечился в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

«Мы потеряли замечательного любящего мужа, отца и дедушку, и великого американца '', - говорится в заявлении близких.

Колин Пауэлл был помощником президента Рональда Рейгана, затем — в начале 1990-х — председателем Комитета начальников штабов ВС США.

В 2001-м Колин Пауэлл стал первым афроамериканцем, возглавившим внешнеполитическое ведомство США. Этот пост он занимал в администрации президента-республиканца Джорджа Буша - младшего.

Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак. В феврале 2003-го на заседании Совбеза ООН, он заявил, что получил из первых рук данные о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. Позже выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ. Сам Пауэлл назвал этот эпизод «пятном» в его послужном списке.