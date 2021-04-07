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    11:22, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Бывший главный акмолинский врач задержан по подозрению в коррупции

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов подозревается в присвоении или растрате чужого имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, постановлением следственного суда города Кокшетау 1 апреля 2021 года в отношении подозреваемого Сулена Ильясова была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

    Это постановление было обжаловано и поступило в Акмолинский областной суд для пересмотра шестого апреля. Апелляционной коллегией оно будет рассмотрено в течение трех рабочих дней. Таким образом, пока постановление о санкционировании меры пресечения в отношении С. Ильясова не вступило в законную силу.

    «Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Это относится к категории тяжких коррупционных преступлений, и санкция статьи предусматривает наказание свыше 10 лет лишения свободы», - пояснила руководитель отдела информационного обеспечения акмолинского областного суда Куляш Домалакова.

    Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения региона, Сулен Ильясов уволился из ведомства еще в начале февраля текущего года по собственному желанию.


    Теги:
    Здравоохранение Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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