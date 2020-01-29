Новости
Бывший глава полиции Алматы назначен начальником департамента полиции Алматинской области
29 Января 2020 15:54
Поделиться:
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области назначен новый начальник департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.
Новости по темеПрезидент назначил ряд послов Казахстана в странах мира Президентский кадровый резерв: назначен руководитель управления земельных отношений Туркестанской области Руководителя управления природных ресурсов назначили в Жамбылской области
«По согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен генерал-майор полиции Кудебаев Серик Мырзакулович. Нового начальника областного департамента полиции личному составу представил глава МВД Ерлан Тургумбаев», - говорится в сообщении ведомства..
Отмечается также, что Мурата Урумханова, который ранее возглавлял департамент полиции Алматинской области, зачислили в кадровый резерв.
Ключевые слова: Алматинская область, Назначения, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На семь-восемь лет лишили прав павлодарцев за пьяное вождение
- Назначен новый заместитель акима Усть-Каменогорска
- Семерых человек спасли из снежного плена в Алматинской области
- МВД РК: Второй пилот самолета «Bek Air» умер не от травм
- Президент назначил ряд послов Казахстана в странах мира
- Президентский кадровый резерв: назначен руководитель управления земельных отношений Туркестанской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047