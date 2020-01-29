Бывший глава полиции Алматы назначен начальником департамента полиции Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области назначен новый начальник департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«По согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен генерал-майор полиции Кудебаев Серик Мырзакулович. Нового начальника областного департамента полиции личному составу представил глава МВД Ерлан Тургумбаев», - говорится в сообщении ведомства..

Отмечается также, что Мурата Урумханова, который ранее возглавлял департамент полиции Алматинской области, зачислили в кадровый резерв.



