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Бывший глава полиции Алматы назначен начальником департамента полиции Алматинской области

29 Января 2020 15:54
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Бывший глава полиции Алматы назначен начальником департамента полиции Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области назначен новый начальник департамента полиции региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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«По согласованию с Администрацией Президента и акимом области на должность начальника департамента полиции Алматинской области назначен генерал-майор полиции Кудебаев Серик Мырзакулович. Нового начальника областного департамента полиции личному составу представил глава МВД Ерлан Тургумбаев», - говорится в сообщении ведомства..

Отмечается также, что Мурата Урумханова, который ранее возглавлял департамент полиции Алматинской области, зачислили в кадровый резерв.



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Ключевые слова: Алматинская область, Назначения, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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