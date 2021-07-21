Бывший генсек ООН переизбран председателем комиссии МОК по этике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Мун был переизбран председателем комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Южнокорейский чиновник будет работать еще четыре года, получив 70 из 71 голоса во время сессии МОК в пятизвездочном отеле организации в районе Тораномон. Пан Ги Мун, занимавший пост генерального секретаря ООН с 2007 по 2016 год, был единственным кандидатом на эту должность.

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс настаивает на том, что нет никаких проблем с тем, чтобы члены МОК выбирали председателя комиссии, даже несмотря на то, что Пан Ги Мун может провести расследование в отношении них, если они нарушат этические правила организации.

Адамс сказал, что МОК получил «высочайший стандарт управления в соответствии с лучшей корпоративной практикой».

«Я считаю, что бывший генеральный секретарь ООН, надеюсь, находится вне влияния тех, кто его назначил», - сказал Адамс.

Бывший президент Коста-Рики Лаура Чинчилья заняла место в комиссии по этике, освобожденное бывшим председателем комиссии спортсменов МОК Анджелой Руджеро. Чинчилья, президент Коста-Рики с 2010 по 2014 год, была избрана 72 голосами «за» при двух «против».

Сюэ Ханьцинь из Китая была переизбрана на очередной срок в комиссию по этике. Она получила 65 голосов, в то время как трое проголосовали против.

Претендентов на обе должности не было. Комиссия по этике не сообщала о каких-либо решениях с тех пор, как в феврале этого года освободила президента ФИФА Джанни Инфантино от ответственности за правонарушения после утверждений о нарушении им Олимпийской хартии.