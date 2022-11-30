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Бывший футболист московского «Спартака» задержан по делу о контрабанде кокаина

30 Ноября 2022, 14:36
Бывший футболист московского «Спартака» задержан по делу о контрабанде кокаина

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Бывший футболист московского «Спартака» Душан Петкович, сын бывшего югославского футболиста и тренера Илии Петковича, задержан в Бельгии по делу о контрабанде кокаина в ходе полицейской операции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Mondo.

Согласно заявлению прокураторы, арестованные подозреваются в несанкционированном производстве и сбыте наркотиков, а также в других преступных действиях.

Как сообщает издание, отец одного из предполагаемых соучастников – Петкович был известным футболистом и тренером (селекционером) сборной Сербии и Черногории по футболу на Чемпионате Мира 2006 года в Германии.

Как сообщает Serbia Posts, в ходе указанной операции полиция Бельгии изъяла около 115 килограммов кокаина, спрятанного в 22 бетонных плитах.

В общей сложности было изъято 103 упаковки весом более одного килограмма, которые, оцениваются на рынке в почти 11,5 млн евро.

Установлено, что наркотики доставлены из Южной Америки в порт Роттердама, оттуда партия направлялась в бельгийский Арлон.

В результате операции было арестовано девять человек: пять в Бельгии, двое в Нидерландах, один в Люксембурге и один в Сербии. В мероприятии были задействованы более 100 сотрудников различных полицейских служб, в том числе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, Агентства безопасности и информации и МВД Сербии в координации с иностранными партнерами Европол и Евроюст.

В настоящее время полиция продолжает работу по выяснению всех обстоятельств, связанных с распространением наркотиков, и выявлению других членов этой международной ОПГ.

По информации, арестованная группа связана с кланом Кавачки.

Ранее сообщалось, что Европолиция обезвредила кокаиновый суперкартель

Фото: mondo.rs


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