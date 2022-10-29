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    23:15, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Бывший дзюдоист сборной Казахстана дебютировал в ММА и оформил досрочную победу

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец смешанных единоборств Абылайхан Шаратов выступил на турнире Naiza 46, проходящем сегодня в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом бою турнира Шаратов встретился с кыргызстанским файтером Жалынбеком Омарали Уулу, который также проводил свой дебютный поединок, и одержал уверенную победу болевым приемом.

    27-летний казахстанец является бывшим дзюдоистом и мастером спорта Республики Казахстан. Шаратов выступал в весовой категории до 60 килограммов.

    Ранее боец смешанных единоборств из Казахстана Акбар Елубайулы в супертяжелой весовой категории встретился в октагоне с узбекистанским файтером Шохрузом Рахимовым и одержал победу за одну минуту техническим нокаутом, когда боец из Узбекистана отказался от продолжения поединка.

    В главном бою вечера казахстанский боец Фаниль Рафиков по прозвищу «Казахстанский Макгрегор» в поединке легкой весовой категории встретится с бразильцем Тьяго Луисом Бонифацио Силвой.



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