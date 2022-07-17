17 Июля 2022 17:00

Бывший банкир создает фигуры в стиле фэнтези из газбаллонов в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска Тимур Кенжибаев после 15 лет работы в банковской сфере занялся изготовлением удивительных фигур и мангалов из старых газовых баллонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самый популярный вопрос, который адресуют Тимуру Кенжибаеву, почему он ушел с хорошей должности в банке практически в никуда. Оказывается, никакого подвоха нет.

«Наступает такой период в жизни, когда хочется, чтобы работа была по душе. Хочется заниматься любимым делом. Это сложный путь, я сам долго искал его. В банковской сфере начал работать сразу после окончания университета. Увлекательно, интересно было работать, все получалось, карьера в гору шла, в столицу пригласили. Может быть, возраст сыграл свою роль», - улыбается Т.Кенжибаев.

Нашел себя случайно. Строил дом для своей семьи – у Тимура, кстати, пятеро детей и сыновья с удовольствием помогают ему в цехе – и нужно было сделать металлический забор. Решил справиться своими силами. Купил сварочный аппарат, за пару дней научился с ним управляться. Сделал забор, потом мангал на свой участок. А дальше друзья попросили его сварить им такой же. Вскоре знакомые начали обращаться, начала делать мангалы на заказ. Так хобби переросло в основную деятельность. И три года назад Тимур оставил работу в банке.

«Возле моего дома стоит кованый рыцарь. Первая попытка творческой работы. В мае прошлого года арендовал цех. Был свой инструмент. Чтобы приобрести дополнительное оборудование, обратился в отдел занятости и стал участником программы «Бастау Бизнес», подготовил бизнес-план и получил грант в размере 680 тыс. тенге. Работы сразу было много безо всякой рекламы. В прошлом году выполнил всего 30% заказов. В этом работаю быстрее и уже половину заказов исполнил. Спрос на работу с металлом большой. Думаю, что мне уже нужен помощник», - сказал Т.Кенжибаев.

Но особое удовольствие мастеру приносит работа над художественными изделиями. Удивительные фигуры, как будто сошедшие со страниц книг в жанре фэнтези, сейчас каждый житель и гость Петропавловска может увидеть в арт-центре QYZYLJAR. Поразительным является тот факт, что все они выполнены из старых газовых баллонов.

«Зимой европейская компания Welding Group объявила конкурс в Казахстане среди тех, кто занимается сварочным делом. Необходимо было сделать арт-изделие. В последний момент узнал о конкурсе, за пять дней до окончания приема заявок сварил лося и рыцаря. Изделие полностью из газовых баллонов. Они универсальны, с их помощью можно выполнить любой элемент», - отметил Т.Кенжибаев.

В первом раунде конкурса мастер занял первое место. На втором этапе нужно было сделать фигуру сварщика. Т.Кенжибаев придумал настоящую инсталляцию: робот собирает кубик Рубика, а сварщик в это время чинит ему ногу. Выиграл сразу в двух номинациях. Вышел в финал, где ему предстоит изготовить фигуру из заданных деталей.

Эскиз для изделий мастер не рисует. Говорит, что цельный образ будущей фигурки возникает сразу перед глазами.

«Мысленно вырезаю части из баллона, вижу всю конструкцию и начинаю работать. Эскиз готовлю только для заказчиков. Творческие вещи приходят спонтанно. Горилла, например, должна была быть бычком с колокольчиком. Нашел на металлобазе колокол и решил сделать бычка с ним на шее. Тело сделал, но, вижу, горилла лучше получается», - смеется Т.Кенжибаев.

Над каждой фигурой работает увлеченно, с утра до ночи. Даже на обед не ездит, пока не завершит начатое. Говорит, что хочется скорее увидеть готовый продукт. На работу уходит три-четыре дня.

«Моей младшей дочке 2,5 года, разница в возрасте между детьми – примерно пять лет. Живу в мире сказок и фэнтези последние 20 лет. Читаю на ночь детям. Так и рождаются образы. Смотрю на баллон и вижу будущую фигуру», - улыбается Т.Кенжибаев.

Старые баллоны скупает у населения, привозят ему ненужные детали со станций техобслуживания, договаривается с сотрудниками металлобазы, чтобы купить интересные предметы. Говорит, что радуется каждой находке. Недавно попались металлические поилки для животных, которые раньше стояли на фермах. По словам мастера, они идеально подошли для создания роботов.

Если мангалы, барбекю, лестницы и заборы Т.Кенжибаев делает на заказ и тем самым зарабатывает деньги, то арт-изделия - только для души. И готовые фигуры не продает. Говорит, что не может с ними расстаться, хотя и предлагают за них неплохие деньги. Как и на заказ подобные вещи не делает. Считает творчество и деньги несовместимыми.

«Я не ожидал, что мои изделия вызовут такой отклик у людей. У меня много идей. Давняя задумка - сделать большого динозавра. Мне кажется, творчество есть в каждом из нас. Просто боимся развивать», - признался Т.Кенжибаев.