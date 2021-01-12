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Бывший аким стал участковым инспектором полиции в Атырауской области

12 Января 2021 21:38
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Бывший аким стал участковым инспектором полиции в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау Зинел Каиров два года назад отказался от должности акима села, чтобы претворить в жизнь мечту своего детства – стать полицейским, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Свою трудовую деятельность Зинел начал в 2009 году. Окончив Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Учитель истории», он был распределён на работу в среднюю школу имени Х. Санбаева Макатского района. Затем назначен акимом Байгетобинского сельского округа этого же района. Однако, чтобы воплотить в реальность свою мечту, он отказался от должности акима и два года назад поступил на службу в органы внутренних дел, став участковым инспектором полиции села Жанаталап Атырауского сельского округа», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Сегодня участковый инспектор несёт службу по охране общественного порядка, следит за спокойствием сельчан.

«Во время исполнения служебных обязанностей мы сталкиваемся с разными ситуациями. Это кражи, драки, распитие спиртных напитков и многие другие виды преступлений и правонарушений. Думаю, что подобное часто возникает из-за низкой внутренней культуры населения. В целях предупреждения этих случаев мы постоянно проводим разъяснительную работу среди жителей села. Главная наша задача – обеспечить общественный порядок, максимально предупредить нарушение закона. Особое внимание уделяем воспитанию детей. Если они допускают нарушения, мы проводим профилактическую работу как с ними, так и с их родителями», – говорит Зинел Каиров.


Старший лейтенант полиции отмечает, что в настоящее время государство оказывает сотрудникам органов внутренних дел всяческую поддержку. Поэтому с их стороны повышена ответственность за исполняемый участок работы и они готовы выполнить все поставленные перед ними задачи.



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#Атырауская область   #Общество  
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Автор:

Виктор Сутягин

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