Бывший аким Петропавловска стал акимом района в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Экс-аким города Петропавловска Руслан Анбаев назначен акимом района имени Габита Мусрепова. На этом посту он сменил Серика Мухамедиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О кадровой рокировке сообщили в пресс-службе акимата области. У Р. Анбаева есть опыт руководства районами. Он был акимом Мамлютского и Тайыншинского районов.
Руслану Анбаеву 45 лет. Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ имени Манаша Козыбаева по специальностям «экономист-менеджер», «юриспруденция».
Трудовой путь начал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району.
В разные годы занимал должности главного налогового инспектора, начальника отдела аудита косвенных налогов, начальника отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителя председателя налогового комитета по Тимирязевскому району, председателя налогового комитета, начальника налогового управления по Есильскому и Тайыншинскому районам.
Был заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области.
С августа 2022-го года до настоящего назначения занимал должность акима Петропавловска.