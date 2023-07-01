Бывший аким Петропавловска стал акимом района в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Экс-аким города Петропавловска Руслан Анбаев назначен акимом района имени Габита Мусрепова. На этом посту он сменил Серика Мухамедиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О кадровой рокировке сообщили в пресс-службе акимата области. У Р. Анбаева есть опыт руководства районами. Он был акимом Мамлютского и Тайыншинского районов.

Руслану Анбаеву 45 лет. Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ имени Манаша Козыбаева по специальностям «экономист-менеджер», «юриспруденция».

Трудовой путь начал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району.

В разные годы занимал должности главного налогового инспектора, начальника отдела аудита косвенных налогов, начальника отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителя председателя налогового комитета по Тимирязевскому району, председателя налогового комитета, начальника налогового управления по Есильскому и Тайыншинскому районам.

Был заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С августа 2022-го года до настоящего назначения занимал должность акима Петропавловска.