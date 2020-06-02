Бывший аким Бурабая умер после избиения

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Бывший аким Бурабая умер после избиения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт причинения тяжкого вреда здоровью жителя города Щучинска, бывшему акиму Бурабая Ч. Темирбекову. 23 мая было начато досудебное расследование по ч.1 ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«25 мая подозреваемый в совершении преступления был водворен в изолятор временного содержания Отдела полиции Бурабайского района. 27 мая т.г. судом Бурабайского района в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения «домашний арест». 30 мая в связи со смертью потерпевшего уголовное дело переквалифицировано на ч.3 ст. 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», - отметили в ведомстве.

Подозреваемый повторно водворен в изолятор временного содержания Отдела полиции Бурабайского района.

«По данному факту следственным подразделением Отдела полиции Бурабайского района будет проведено тщательное и объективное расследование. Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции. Произошедшее не связано со служебной деятельностью погибшего», - добавили в ведомстве.





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