Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе лишился третьего титула подряд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британец Джош Тейлор, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе, отказался от очередного своего титула, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По словам промоутора боксера Боба Арума, Джош оставил вакантным титул IBF, так как организация назначила бойцу обязательного претендента в лице аргентинца Иеремияса Понсе.

«Боб Арум сказал, что Джош Тейлор освободил свой титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе. Арум сказал, что Тейлор пойдет на реванш с Джеком Кэттералом, защищая только титул WBO», - написал журналист talkSPORT Майкл Бенсон у себя в Твиттере.

Напомним, что Джош ранее отказался от титулов WBA и WBC, так как организации также обязали его провести обязательные защиты этих поясов.

Последний бой Тейлор провел 27 февраля на арене SSE Hydro в Глазго, Шотландия против своего соотечественника Джека Кэттерала, которого победил раздельным решением судей. Ожидается, что соперники проведут матч-реванш.













Фото: sports.kz