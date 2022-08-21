Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе лишился третьего титула подряд
По словам промоутора боксера Боба Арума, Джош оставил вакантным титул IBF, так как организация назначила бойцу обязательного претендента в лице аргентинца Иеремияса Понсе.
«Боб Арум сказал, что Джош Тейлор освободил свой титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе. Арум сказал, что Тейлор пойдет на реванш с Джеком Кэттералом, защищая только титул WBO», - написал журналист talkSPORT Майкл Бенсон у себя в Твиттере.
Напомним, что Джош ранее отказался от титулов WBA и WBC, так как организации также обязали его провести обязательные защиты этих поясов.
Последний бой Тейлор провел 27 февраля на арене SSE Hydro в Глазго, Шотландия против своего соотечественника Джека Кэттерала, которого победил раздельным решением судей. Ожидается, что соперники проведут матч-реванш.
Фото: sports.kz