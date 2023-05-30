Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Бывшим работникам ТОО «БерАли Мангистау Company» предложили работу с прежней зарплатой

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Мая 2023, 13:37
Бывшим работникам ТОО «БерАли Мангистау Company» предложили работу с прежней зарплатой Фото: t.me/KMG_Zhanaozen2023

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С бывшими работниками ТОО «БерАли Мангистау Company» провели очередную встречу по вопросам трудоустройства, передает МИА «Кзаинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

29 мая в Жанаозене состоялась очередная встреча руководства АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис» с бывшими работниками ТОО «БерАли Мангистау Company».

В ходе встречи генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Н. Килыбай озвучил предложение по трудоустройству экс-сотрудников ТОО «БерАли Мангистау Company» в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис» с целью обеспечения их занятости.

photo

Присутствующим представили договор между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис», предусматривающий гарантированное сохранение бывшим работникам компании «БерАли» прежнего уровня заработной платы. Также присутствующим сообщили о проведении тендера на закуп объема промышленного ремонта скважин на трехлетний период.

Экс-сотрудники «БерАли» взяли время для рассмотрения предложенных условий.

photo

КазМунайГаз   Мангистауская область   Регионы   Актау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Шторм ожидается в Казахстане
Шторм ожидается в Казахстане
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК
Более 200 млрд тенге планируют направить на модернизацию сельского здравоохранения в РК