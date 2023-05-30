Бывшим работникам ТОО «БерАли Мангистау Company» предложили работу с прежней зарплатой

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С бывшими работниками ТОО «БерАли Мангистау Company» провели очередную встречу по вопросам трудоустройства, передает МИА «Кзаинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

29 мая в Жанаозене состоялась очередная встреча руководства АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис» с бывшими работниками ТОО «БерАли Мангистау Company».

В ходе встречи генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Н. Килыбай озвучил предложение по трудоустройству экс-сотрудников ТОО «БерАли Мангистау Company» в ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис» с целью обеспечения их занятости.

Присутствующим представили договор между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «Мөлдір Мұнай Сервис», предусматривающий гарантированное сохранение бывшим работникам компании «БерАли» прежнего уровня заработной платы. Также присутствующим сообщили о проведении тендера на закуп объема промышленного ремонта скважин на трехлетний период.

Экс-сотрудники «БерАли» взяли время для рассмотрения предложенных условий.