Бывшие заключенные открыли свой бизнес в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области собственное дело после отбывания срока в колонии открыли осуждённые, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При постановке на учёт мы разъясняем осуждённым, что при необходимости в рамках содействия социально-правовой помощи они могут получить сертификат на государственный грант, обучиться и открыть своё дело. Также им предоставляются консультации психолога, юриста и специалистов поликлиники, - сказал начальник отдела по руководству службами пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области Асет Сатыбалдин. - В этом направлении инспектор службы работает постоянно. Также, уже отбывая наказание в виде ограничения свободы, осуждённые обращаются по различным вопросам: документирование, получение инвалидности и так далее».

По данным ДУИС, зачастую люди, отбывшие наказание, при освобождении согласны на любую работу, полагая, что из-за судимости все двери для них закрыты. Например, Маржан и Гульмира отбывали наказание за сбыт наркотиков.

Сложилось так, что освободились они почти одновременно и встали на учёт в службу пробации, добавили в ведомстве. После получения направления от инспектора службы пробации обе обучились по программе «Бизнес Бастау» и получили государственный грант в размере 500 тысяч тенге. На эти деньги они приобрели швейные машинки и открыли своё ателье.

«Изначально мы ютились в маленьком помещении, а сейчас вот переехали в более удобное здание, заказали вывески - уже есть постоянные клиенты. Я благодарна сотрудникам службы пробации и государству за предоставленную возможность, - сказала одна из бывших заключённых. - Это была моя такая далекая мечта, и вот все сбылось. Сейчас мы много работаем, принимаем побольше заказов, так как хотим приобрести более новое оборудование, мебель для пошива».

За 2020 год девять осуждённых прошли обучение по программе «Бизнес Бастау», безвозмездные гранты от государства получили четыре человека, добавили в ДУИС. В 2019 году этот показатель был значительно выше, так как в 2020 году карантин внёс свои коррективы.