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Бывшие должностные лица ДВД ЮКО и их посредники осуждены за коррупцию

11 Ноября 2019 15:25
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Бывшие должностные лица ДВД ЮКО и их посредники осуждены за коррупцию

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой ранее окончено досудебное расследование в отношении бывших начальника Регистрационно­-экзаменационного отдела ДВД по ЮКО (далее РЭО) Жаппарова А., трех руководителей РЭО районного и одного городского звена, подчиненных им госавтоинспекторов РЭО, криминалистов ДВД ЮКО, а также посредников (гражданских лиц) за совершение ряда коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Им инкриминированы следующие преступления: получение взятки, дача взятки (попытка подкупа сотрудников Антикоррупционной службы за общее покровительство) , легализация имущества, добытого преступным путем, служебный подлог, изготовление, сбыт и использование поддельных документов, создание, руководство и участие в преступной организации, 144 факта незаконной выдачи водительских удостоверений и 353 незаконной регистрации автомашин, ввезенных в Республику Казахстан запасными частями с установленным ущербом на сумму 2,7 млрд. тенге. На скамье подсудимых находились 38 фигурантов, из них 26 бывших сотрудников ДВД ЮКО. Уголовное дело состоит из 1 538 томов», - сообщили в пресс-службе ведомства.

11 ноября т.г. приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента Жаппаров А. осужден к 11 годам лишения свободы.

Бывшие начальники РЭО Сайрамского, Байдибекского, Махтааральского районов и города Туркестан Куанышбеков Н., Әбдіғалиев Н., Агабеков С. и Турегелдиев М. осуждены к 10 годам лишения свободы каждый.

Бывшие госавтоинспекторы РЭО и криминалисты ДВД по ЮКО, а также посредники (гражданские лица) осуждены к различным срокам лишения и ограничения свободы.

Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий.

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Ключевые слова: Суды, Шымкент,
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