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Бывшие бандиты работают на коллекторские компании  - Генпрокуратура РК

24 Октября 2019 16:57
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Бывшие бандиты работают на коллекторские компании  - Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года порядка 15 уголовных дел заведено в отношении коллекторов. Об этом сообщил старший помощник Генпрокурора РК Кайрат Раисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За последние три года порядка 15 уголовных дел в отношении коллекторов. Как правило, жалуются на некорректное поведение, говорят о передаче информации третьим лицам и так далее. Показывают аудиосообщения, там ужас... Естественно, мы не можем найти подтверждение того, что это действительно работник коллекторской компании, так как это частный номер. Такие обращения мы в Нацбанк предоставляем», - сказал Кайрат Раисов в ходе круглого стола по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

Было отмечено, что Генеральная прокуратура, как правоохранительный орган смотрит на эти вопросы через призму защиты прав обычных граждан.

«Есть добросовестные, есть недобросовестные. То же самое касается коллекторских компаний, которые нужно разделить на добросовестные или недобросовестные. Есть те, кто применяет не совсем законные методы, это бывшие, извините за выражение, бандиты и так далее», - пояснил Кайрат Раисов.

Он также озвучил предложения по совершенствованию деятельности в этом плане.

«К Национальному банку есть несколько предложений. Есть люди, которые сталкиваются с незаконными действиями коллекторов, когда угрожают, людей оскорбляют, угрожают применением насилий, не все знают, куда обращаться. Я постоянно использую в работе социальные сети, люди на самом деле не знают, куда обращаться в таких случаях. Мне кажется, что предложение по горячей линии должно быть у Национального банка. У нас есть портал, колл-центр, могут зарегистрировать обращение и знают, что делать», - добавил Кайрат Раисов.

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Ключевые слова: Генпрокуратура,
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Автор:

Серик Сабеков

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