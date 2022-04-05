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Бывшему замакима Атырауской области грозит 11 лет колонии

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Апреля 2022, 21:45
Бывшему замакима Атырауской области грозит 11 лет колонии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 11 лет колонии может получить бывший первый заместитель акима области Нурлан Таубаев, его подельник - 8 лет и 5 месяцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау, где продолжается судебный процесс над бывшим первым заместителем акима области Нурланом Таубаевым и экс-руководителем управления строительства Тимуром Басаровым, суд приступил к финальной части уголовного дела. Они обвиняются в коррупции и получении взятки в размере 185 миллионов тенге за покровительство при приеме в эксплуатацию больницы в городе Кульсары.

Сегодня в суде первым выступил представитель прокуратуры. Он попросил суд учесть все смягчающие и отягчающие обстоятельства в отношении подсудимых, и назначить Нурлану Таубаеву 11 лет лишения свободы, а Тимуру Басарову, который частично признался в совершенном преступлении, 8 лет и 5 месяцев. По мнению прокурора оба они должны быть изолированы от общества. Также прокурор попросил суд лишить их пожизненно занимать должности на государственной службе.


Атырауская область   Суды   Судебный процесс   Борьба с коррупцией  
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