Бывшему замакима Атырауской области грозит 11 лет колонии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 11 лет колонии может получить бывший первый заместитель акима области Нурлан Таубаев, его подельник - 8 лет и 5 месяцев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау, где продолжается судебный процесс над бывшим первым заместителем акима области Нурланом Таубаевым и экс-руководителем управления строительства Тимуром Басаровым, суд приступил к финальной части уголовного дела. Они обвиняются в коррупции и получении взятки в размере 185 миллионов тенге за покровительство при приеме в эксплуатацию больницы в городе Кульсары.

Сегодня в суде первым выступил представитель прокуратуры. Он попросил суд учесть все смягчающие и отягчающие обстоятельства в отношении подсудимых, и назначить Нурлану Таубаеву 11 лет лишения свободы, а Тимуру Басарову, который частично признался в совершенном преступлении, 8 лет и 5 месяцев. По мнению прокурора оба они должны быть изолированы от общества. Также прокурор попросил суд лишить их пожизненно занимать должности на государственной службе.