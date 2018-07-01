Бывшему мэру Бишкека предъявлено новое обвинение

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Бывшему мэру города Бишкек Албеку Ибраимову предъявлено новое обвинение, сообщает Кабар со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

21 июля 2018 года ГСУ ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам бывшему мэру Бишкека А. Ибраимову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 («Коррупция») УК КР.

Следствием установлено, что А. Ибраимов, используя свои властные полномочия в корыстных целях, организовал вместе с другими должностными лицами мэрии Бишкека преступную схему по противоправному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в Южной зоне Бишкека. При этом земельные участки оформлялись на подставных лиц, аффилированных с ними и через них перепродавались другим лицам с получением денежной выгоды в особо крупном размере.

Напомним, что А. Ибраимов был задержан 19 июля в качестве подозреваемого и доставлен в ГСУ ГКНБ.

ГСУ ГКНБ КР расследуется ряд уголовных дел, в ходе следствия по которым получены достоверные сведения о причастности А. Ибраимова к противоправным деяниям.

В частности, по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 4 статьи 171 УК КР, то есть по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене.

Кроме того, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 4 статьи 171 УК КР, по факту реализации 100% пакета акций ОАО «Пансионат «Солнечный берег», в результате чего интересам ОАО «ТНК Дастан» был причинен ущерб в размере более 152 млн сомов.

В настоящее время А. Ибраимов водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.