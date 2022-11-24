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Бывшего вице-президента США допросят по делу захвата Капитолия

24 Ноября 2022, 08:45
Бывшего вице-президента США допросят по делу захвата Капитолия

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Министерства юстиции США запросила показания бывшего вице-президента Майка Пенса в рамках расследования захвата Капитолия 6 января 2021 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CNN.

Прокуроры обратились к представителям Майка Пенса в рамках расследования уголовного дела в отношении попытки бывшего президента Дональда Трампа и его союзников воспрепятствовать передаче власти после выборов 2020 года.

Команда Майка Пенса ответила, что он открыт для обсуждения возможного соглашения с Министерством юстиции о предоставлении некоторых показаний.

Интерес правоохранительных органов вызвала опубликованная недавно книга Майка Пенса, в которой он описал некоторые аспекты взаимоотношений с Дональдом Трампом, касающихся намерений бывшего президента отменить результаты выборов 2020 года.

Ранее Министерство юстиции допросило главных советников Пенса Грега Джейкоба и Марка Шорта, по результатам показаний которых уголовное расследование продолжится в ближайшем окружении Дональда Трампа.

6 января 2021 года протестующие ворвались в здание Конгресса США. Во время беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Ранения получили более 100 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов.

Фото: edition.cnn.com


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