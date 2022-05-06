6 Мая 2022 14:58

Бывшего узника концлагеря поздравили с Днем Победы в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в преддверии 9 мая сотрудники колонии средней безопасности поздравили с Днем Победы бывшего коллегу Леонида Васильевича Симакова, который в годы Великой Отечественной войны был узником концлагерей, передает МИА «Казинформ».

Леонид Васильевич родился в Витебской области в семье учителя. Когда началась война, ему было четыре года. Старшие дети ушли воевать, двое сыновей – в действующую армию, а сестра – в партизаны, сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области.

«Во время войны меня вместе с матерью, сестрой и двумя братьями угнали в Германию и поместили в трудовой лагерь для пленных. Там я пробыл два года и был освобожден только в апреле 1945-го. В августе 1941-го фашисты расстреляли моего отца. Мать осталась с четырьмя малолетними детьми», – вспоминает мужчина.

На этом ужасы, отведенные на долю семьи Леонида Симакова, не закончились.

«Потом по случайности фашистам стало известно, что моя сестра Мария находится в партизанском отряде. За это мою мать жестоко избили и пытали фашисты, она чудом осталась жива и после освобождения из плена попала в больницу, но так и не оправилась после пыток и умерла в 1946 году», – добавил Л. Симаков.

Образование Леонид Васильевич получил в 1955 году, после этого отправился на освоение Целины. В 1972 году переехал в Восточный Казахстан. В городе Шемонаиха устроился в Учреждение ОВ 156/6 – колонию, где работал технологом цеха, затем начальником информационного центра и нормировщиком отдел труда и заработной платы. В 1993 году ушел на пенсию.

«Проводя такую встречу и организовывая тематическую фотодокументальную выставку, мы очень надеемся, что посмотрев эти видеоролики, сотрудники вспомнят о том, какой ценой достигалась победа. Ведь среди наших земляков были настоящие герои! Поэтому мы решили сделать что-то особенное, чтобы вызвать эмоциональный отклик в сердцах молодых сотрудников и земляков нашего края», – поделилась начальник отдела кадровой политики Учреждения ОВ 156/6 ДУИС по ВКО, майор юстиции Индира Ишимбаева.

Ранее сообщалось, что в целом казахстанским ветеранам ко Дню Победы выплатят 5,4 млрд тенге. В Восточно-Казахстанской области 42 участника и инвалида ВОВ получат по 1,5 млн тенге.