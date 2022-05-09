9 Мая 2022 13:48

Бывшего узника концлагеря поздравили с Днем Победы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане в преддверии 9 Мая сотрудники отдела кадровой политики учреждения ОВ 156/6 ДУИС по ВКО поздравили с Днем Победы бывшего узника концлагерей Леонида Васильевича Симакова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Леонид Васильевич посетил местный музей и рассказал молодым сотрудникам, что родился он в Витебской области в семье учителя. Когда началась война, ему было всего 4 года. Старшие дети ушли воевать, двое сыновей в действующую армию, а сестра в партизаны.

«Во время войны меня вместе с матерью, сестрой и двумя братьями угнали в Германию и поместили в трудовой лагерь для пленных. Там я пробыл 2 года и был освобожден только в апреле 1945 года. В августе 1941 года фашисты расстреляли моего отца. Мать осталась с четырьмя малолетними детьми. Потом по случайности фашистам стало известно, что моя сестра Мария находится в партизанском отряде. За это мою мать жестоко избили и пытали фашисты. Она чудом осталась жива и после освобождения из плена попала в больницу, но так и не оправилась после пыток и умерла в 1946 году», - вспоминает узник.

Леонид Васильевич рассказал, что после окончания войны он получил образование и в 1955 году отправился на освоение Целины в Казахстан. В 1972 году переехал в Восточный Казахстан. В городе Шемонаихе устроился в учреждение ОВ 156/6, где работал технологом цеха, потом начальником РИЦ, нормировщиком ОТиЗ. В 1993 году ушел на пенсию.

«Проводя такую встречу и организовывая тематическую фотодокументальную выставку, мы очень надеемся, что посмотрев эти видеоролики, сотрудники вспомнят о том, какой ценой достигалась победа. Ведь среди наших земляков были настоящие герои! Поэтому мы решили сделать что то особенное, чтобы вызвать отклик в сердцах молодых сотрудников и земляков нашего края», - сообщила начальник отдела кадровой политики учреждения ОВ 156/6 ДУИС по ВКО, майора юстиции Индира Ишимбаева.

Экскурсию по музею вела экскурсовод - Наталья Юрьевна Рудакова. Она от всей души поблагодарила всех присутствующих за внимание и поздравила всех с наступающими Днем Победы.



