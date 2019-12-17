Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

ИСЛАМАБАД. BBC - КАЗИНФОРМ - Коллегия специального суда в Исламабаде приговорила бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по обвинению в государственной измене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Приговор по уголовному делу, инициированному в 2013 году, вынесла коллегия из трех судей - за смертную казнь проголосовали двое.

Генерал Первез Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 году, а с 2001 по 2008 год занимал пост президента.

Сейчас 76-летний П. Мушарраф находится в Дубае - ему разрешили покинуть Пакистан и выехать на лечение в 2016 году.

Обвинение в адрес П. Мушаррафа касается приостановки действия Конституции в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение, рассчитывая продлить свое пребывание у власти.

Приговор может быть обжалован. В декабре экс-президент выпустил видеообращение, записанное на больничной койке, назвав уголовное дело против него безосновательным.

П. Мушарраф - первый лидер страны, представший перед судом по обвинению в нарушении Конституции.