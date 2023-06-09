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Бывшего начальника отдела полиции осудили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
9 Июня 2023, 16:00
Бывшего начальника отдела полиции осудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске осудили бывшего начальника отделения местной полицейской службы 2-го отдела полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, полицейского приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением специального звания майора полиции.

«В период с января 2021-го года по март 2022-го года экс-начальник отдела полиции получил в качестве взятки от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 50 тысяч тенге за непривлечение к административной ответственности за размещение рекламы без соответствующих документов и общее покровительство. В последующем за укрытие факта стихийной торговли в неустановленном месте получал в качестве взятки от предпринимателя в виде денежных переводов в размере 193 тысяч тенге», - сообщил первый заместитель руководителя департамента Айдос Жунисов.

Помимо полицейского, на скамье подсудимых оказались и те, кому он покровительствовал за деньги. Оба незаконно хранили и реализовывали продукцию, подлежащую маркировке акцизными или учетно-контрольными марками, занимались предпринимательской деятельностью без регистрации.

«За коррупционное преступление подчиненного ряд вышестоящих руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности», - добавил А.Жунисов.


Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью  
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