Бывшего главу «Формулы-1» обвиняют в мошенничестве - ему грозит 10 лет тюрьмы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывшего главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве. По данным следствия, бизнесмен не задекларировал в налоговую службу Великобритании зарубежные активы на сумму в 400 млн фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
Один из богатейших людей королевства, чье состояние Forbes оценивает в $3 млрд, должен предстать перед судом в конце августа. 91-летнему спортивному менеджеру грозит 10 лет лишения свободы и штраф.
В конце мая у Берни Экклстоуна уже были проблемы с законом - его задержали при посадке в самолет в Бразилии, обнаружив у него в багаже незарегистрированный пистолет. Тогда бизнесмен заявил, что забыл, что оружие лежит в чемодане, и что не знал, что пистолет нужно регистрировать, даже если не собираешься из него стрелять.
Фото: ru.euronews.com