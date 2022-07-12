12 Июля 2022 21:55

Бывшего главу «Формулы-1» обвиняют в мошенничестве - ему грозит 10 лет тюрьмы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывшего главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве. По данным следствия, бизнесмен не задекларировал в налоговую службу Великобритании зарубежные активы на сумму в 400 млн фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Один из богатейших людей королевства, чье состояние Forbes оценивает в $3 млрд, должен предстать перед судом в конце августа. 91-летнему спортивному менеджеру грозит 10 лет лишения свободы и штраф.

В конце мая у Берни Экклстоуна уже были проблемы с законом - его задержали при посадке в самолет в Бразилии, обнаружив у него в багаже незарегистрированный пистолет. Тогда бизнесмен заявил, что забыл, что оружие лежит в чемодане, и что не знал, что пистолет нужно регистрировать, даже если не собираешься из него стрелять.





Фото: ru.euronews.com