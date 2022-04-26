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    11:35, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Бывшего финдиректора компании Kcell Solutions осудили на 7 лет за хищение денежных средств

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал Агентства по финансовому мониторингу.

    За период 2018-2021 гг. осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.

    Похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.

    Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 10 лет.


    Теги:
    Алматы Борьба с коррупцией
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