Бывшего финдиректора компании Kcell Solutions осудили на 7 лет за хищение денежных средств

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», который подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram–канал Агентства по финансовому мониторингу.

За период 2018-2021 гг. осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний, а также незаконно выписывал себе более 467 млн тенге.

Похищенные денежные средства бывший финансовый директор компании проигрывал в букмекерских конторах города Алматы.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 10 лет.