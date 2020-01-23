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Бывшего директора столичного театра имени Горького подозревают в хищении средств

23 Января 2020 17:13
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Бывшего директора столичного театра имени Горького подозревают в хищении средств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший директор Государственного академического русского театра имени М. Горького и другие лица подозреваются в хищении средств, выделенных на ремонт здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Антикоррупционной службой города Нур-Султана проводится досудебное расследование в отношении директора ГККП «Государственный академический русский театр им. М. Горького» и других лиц по подозрению в хищении. Речь идет о хищении 400 млн тенге бюджетных средств, выделенных на ремонт и реставрацию здания театра. Однако, фактически были подписаны фиктивные акты выполненных работ. Об этом говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Между тем в пресс-службе театра уточнили, что дело ведется в отношении бывшего директора театра. Следствие ведется с сентября прошлого года. Новый же директор театра был назначен в октябре 2019 года.


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Ключевые слова: Коррупция, Другие государственные органы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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