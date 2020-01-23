Бывшего директора столичного театра имени Горького подозревают в хищении средств
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший директор Государственного академического русского театра имени М. Горького и другие лица подозреваются в хищении средств, выделенных на ремонт здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Антикоррупционной службой города Нур-Султана проводится досудебное расследование в отношении директора ГККП «Государственный академический русский театр им. М. Горького» и других лиц по подозрению в хищении. Речь идет о хищении 400 млн тенге бюджетных средств, выделенных на ремонт и реставрацию здания театра. Однако, фактически были подписаны фиктивные акты выполненных работ. Об этом говорится в сообщении Антикоррупционной службы.
Между тем в пресс-службе театра уточнили, что дело ведется в отношении бывшего директора театра. Следствие ведется с сентября прошлого года. Новый же директор театра был назначен в октябре 2019 года.
- Казахстан и ЕС обсудили развитие местного самоуправления и участие граждан в процессе принятия решений
- В Казахстане намерены отменить обязательную экспертизу по ядерной и радиационной безопасности
- Код аэропорта Нурсултан Назарбаев сменят в апреле - КГА
- За неуместную шутку жамбылский чиновник поплатился своим креслом
- Председатель Бостандыкского районного суда Алматы подозревается в получении взятки
- 155 случаев коррупции зафиксировано в Минсельхозе за минувший год
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана