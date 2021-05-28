Бывшая работница почты подозревается в присвоении почти 1 млн тенге в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В присвоении почти 1 млн тенге подозревается бывшая работница почты в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 25 мая в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района обратилась 59-летняя жительница села Новоселовка. Женщина сообщила, что с декабря 2018 года по 25 мая текущего года неизвестные сняли с ее счета в АО «КазПочта» денежные средства в размере около 993 тысяч 500 тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена подозреваемая - 32-летняя жительница этого же села, ранее работавшая в акционерном обществе. Злоумышленница призналась в содеянном», - отметили в ведомстве.

В настоящее время по факту возбуждено досудебное производство по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного имущества». Следствие продолжается.