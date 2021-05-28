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    18:25, 27 Май 2021 | GMT +6

    Бывшая работница почты подозревается в присвоении почти 1 млн тенге в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В присвоении почти 1 млн тенге подозревается бывшая работница почты в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 25 мая в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района обратилась 59-летняя жительница села Новоселовка. Женщина сообщила, что с декабря 2018 года по 25 мая текущего года неизвестные сняли с ее счета в АО «КазПочта» денежные средства в размере около 993 тысяч 500 тенге.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была установлена подозреваемая - 32-летняя жительница этого же села, ранее работавшая в акционерном обществе. Злоумышленница призналась в содеянном», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время по факту возбуждено досудебное производство по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного имущества». Следствие продолжается.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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