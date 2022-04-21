Бывают случаи избиения мужчин – МВД РК о семейно-бытовом насилии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк поделился информацией о фактах бытового насилия из личных наблюдений. По словам спикера, уровень ощущения бытового насилия в каждом регионе свой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семейно-бытовые конфликты вещь тонкая и многогранная. Скажу, что 54 %, или 1022 факта, за 2021 год жертвами были женщины, но статистика показывает и то, что почти половина, или 46 % пострадавших - мужчины. Бывают случаи избиения мужчин. Скажу из личной практики: поступил вызов, выясняется, что женщина облила мужа бензином и стояла с зажженной зажигалкой в руках, и пыталась его поджечь. Он не применял силу, не сопротивлялся, но уговорили отдать зажигалку. Причина - семейный скандал, ссора. Как обычно, банальная ситуация - он выпил, пришел домой в нетрезвом состоянии, и на этой почве скандал произошел. Но большая часть пострадавших мужчин - в городах», - сказал на брифинге в СЦК замглавы Комитета административной полиции.

Алексей Милюк отметил, что есть много факторов, влияющих на психоэмоциональное поведение женщины, вплоть до постродовых травм.

«Мы еще раз акцентируем внимание, что в стране нужно развивать сети психологических служб. По сути, если человек на грани срыва, то ему некуда обратиться. Мужчины в таких ситуациях чаще становятся пострадавшими физически. Даже есть определенный момент, что женщина идет на убийство. Если это совершает мужчина при ссорах, то жертва падает и ударяется головой об стол. Женщины же могут нанести множество ножевых ранений. В состоянии аффекта умысел на убийство очень ярко прослеживается. Мы связываем это с такими факторами, как накопившиеся претензии и неконтролируемая агрессия. Считаем, что нужно работать над устранением причин, чтобы решались быстрее и более оперативно купировались», - считает А. Милюк.

Заместитель председателя Комитета административной полиции также поделился информацией из личного наблюдения. Объездив регионы, было сделано открытие, что уровень ощущения бытового насилия в каждом регионе свой.

«Если взять Семей, то женщины очень категорично относятся к тому, что за любой факт насилия нарушитель должен отбывать наказание в местах изоляции. Приехали в Туркестанскую область - здесь женщины из неправительственных организаций говорили, что ничего страшного, если произошла пощечина», - добавил Алексей Милюк.