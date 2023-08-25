Бюст великого ученого и мыслителя Абу Али ибн Сины открыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней культуры Таджикистана в Астане состоялось торжественное открытие бюста великого ученого и мыслителя Абу Али ибн Сины, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, министр культуры Республики Таджикистан Зульфия Давлатзода, а также представители акимата Астаны, представители творческой интеллигенции Казахстана и Таджикистана и др.

Памятник великому ученому и философу установили в парке рядом с улицей А. Храпатого, 9 в Алматинском районе. Бронзовый бюст был изготовлен таджикскими мастерами, а гранитный постамент предоставил столичный акимат. Высота монумента – 3,1 м.

«Сегодня очень важный день в истории двусторонних отношений наших стран. Имя и труды Ибн Сины известны всему миру, поэтому памятник в его честь подчеркивает глубокую историческую связь между нашими странами. Открытие монумента – это одно из целой череды мероприятий, проходящих в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. В Астане, Алматы и Шымкенте уже проходят кинопоказы, концерты и выставки. Запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок», — Асхат Оралов.