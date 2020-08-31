Бюст Узакбая Караманова открыли в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова с рабочей поездкой прибыла в Кызылординскую область. В ходе визита министр ознакомилась с работой областного историко-краеведческого музея, расположенного в городе Кызылорда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Музей был построен в 1954 году. В 2015 году проведена реконструкция, на сегодняшний день имеется 11 выставочных залов. Здесь работают 24 специалиста и 14 технических работников.

Также министр культуры и спорта Актоты Райымкулова и аким области Гульшара Абдыкаликова посетили Аральский район, где ознакомились с работой школы-гимназии №262 имени Узакбая Караманова и приняли участие в церемонии открытия его бюста.

«Сегодня мы открываем бюст Узакбаю Караманулы. Жизненный путь великих людей всегда пример для будущих поколений. Узакбай Караманулы родился в 1937 году. Он стал первым Премьер-Министром Республики Казахстан. Государственный и общественный деятель-основатель Союза строителей Казахстана, награжден орденами «Барыс» II степени, «Трудового Красного Знамени», почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР и медалями различных степеней. Наш долг проявлять уважение к гражданам, внесшим вклад в развитие страны», - сказала аким области Гульшара Абдыкаликова.

Школа-гимназия № 262 введена в эксплуатацию в 2009 году и рассчитана на 1200 мест. Учеников обучают 106 педагогов. В образовательном учреждении имеются компьютерный кабинет на 40 мест, актовый зал на 400 мест и столовая на 450 мест.

На установку бюста Узакбая Караманова из областного бюджета выделены средства, эскиз согласован с государственной комиссией при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан.

Автором бюста является член Союза художников Казахстана, скульптор Айдос Токтарбеков. Бюст изготовлен из бронзы, высота с подставкой - 3,2 метра.

После мероприятия Актоты Райымкулова и Гульшара Абдыкаликова ознакомились с работой музея школы им.Узакбая Караманова и встретились с отличниками учёбы в кабинете профессионального сообщества «Бастау».