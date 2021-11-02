Бюст Нуртаса Ондасынова установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось открытие бюста выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого-лингвиста Нуртаса Ондасынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бюст установили в Медеуском районе, южнее улицы Шевченко, восточнее улицы Кунаева.

На открытии присутствовал аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Сегодня мы собрались на торжественной церемонии открытия бюста в честь выдающегося государственного и общественного деятеля Нуртаса Ондасынова. Он оставил неизгладимый след в истории нашей страны. Сумел стать вершителем многих благородных дел и пойти на смелые шаги. Какую бы высокую должность он ни занимал, он поставил перед всеми вопросы независимости страны, самовольного освоения народом своих богатств, возрождения родного языка и традиций. В самые тяжелые годы Великой Отечественной войны и после нее возглавил правительство Казахстана. Приложил максимум усилий для социально-экономического развития, развития культуры, искусства, науки и образования республики. Пропаганда нравственной жизни и беззаветной деятельности Нуртаса Ондасынова, привитие сознания подрастающему поколению остается нашей задачей», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Нуртас Ондасынов в годы войны был одним из инициаторов самостоятельного подъема Академии наук в Республике, открыл Казахский государственный женский педагогический институт и Национальную консерваторию. Создал институты иностранных языков, физической культуры и высших учебных заведений, готовящих учителей во всех областных центрах.

Кроме того, он непосредственно руководил строительством крупных сооружений- каналов Иртыш-Караганда, Арысь-Туркестан, Мырзашоль, крупных заводов в городах Атырау, Темиртау, Жезказган, Балхаш, Актобе, железной дороги Мойынты-Шу.